Umfrage: Wer gewinnt das Rededuell in Heringsdorf?

Am Sonntag entscheidet sich bei der Stichwahl, wer die nächsten sieben Jahre an der Spitze des Rathauses in Heringsdorf steht. Um das Bürgermeisteramt kämpfen Laura Isabelle Marisken (parteilos) und der bisherige Amtsinhaber Lars Petersen (CDU).





Alle, die sich selbst ein genaueres Bild von den Positionen der Kandidaten machen wollen, können das am Mittwoch, 12. Juni, ab 19 Uhr im Livestream tun. Dort wird das Duell der Bewerber aus dem Veranstaltungsraum der Usedomer Bäderbahn am Bahnhof Heringsdorf übertragen.





Uns interessiert: Wer hatte im Rededuell die besseren Argumente?